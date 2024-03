أحمد العوضي عن مسلسل حق عرب الحلقة 17: «الأحداث هتبقى موت الموت»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، التي يقدم بها شخصية عرب السويركي البطل الشعبي داخل منطقة الدرب الأحمر، ويتمتع بصفات الرجولة والشهامة مع أهل منطقته.

أحمد العوضي عن مسلسل حق عرب الحلقة 17 .. موت

وشوق الفنان أحمد العوضي جمهور لأحداث مسلسل حق عرب الحلقة 17، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقه عليه قائلاً: «حلقة النهاردة موووووووت الموووووووت .. جاهزين؟».

صراعات عرب السويركي في مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقات الماضية احتدام الصراعات التي يعيشها عرب السويركي ويجسدها الفنان أحمد العوضي، بأكثر من اتجاه سواء مع المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أو مع خصمه بالحارة رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز، أو مع خطيبته السابقة حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد بعدما تخلي عنها، أو مع رجال الأعمال وخصومه أتباع المعلم عبدربه وتعرضه لمحاولة القتل والاغتيال .. فكيف سينجو من كل هؤلاء؟.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17 قناة ON Drama

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 17 قناة ON Drama، مساء الليلة، في تمام الساعة 9 مساء، كما تذاع الحلقة على قناة ON في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT الالكترونية.