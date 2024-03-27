10سنوات تحدٍ وبناء.. المستشفيات الجامعية تستقبل 24.5 مليون مريض سنويا

حظي قطاع المستشفيات الجامعي التابع للجامعات الحكومية بمختلف المحافظات خلال الـ10 سنوات الماضية، باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين العلاجية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية في تقديم الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

10 سنوات تحدٍ وبناء في تطوير القطاع الطبي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإنجازات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير القطاع الطبي في مختلف المحافظات من أجل توفير خدمة علاجية مناسبة للمواطنين:

- المستشفيات الجامعية تستقبل 24.5 مليون مريض وتُجري 887 ألف عملية مُعقدة سنويا

- إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية خلال العام الماضي

- المشاركة في مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» والانتهاء من 80% من الحالات

- إطلاق 535 قافلة طبية والتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» في إطلاق القوافل المختلفة

- الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب «الاسطمبات»

- الوصول إلى 125 مستشفى جامعي بعد ما كانت 88 مستشفى عام 2014.

- تضم المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية في مصر

- تضم 50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي في مصر.

- امتلاك المستشفيات الجامعية 36 ألفا و932 سريرًا

- إجمالي أعداد أسرة الرعاية الصحية 4950 سريرًا