جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في مسابقة مدينة زويل للذكاء الاصطناعي

فاز فريق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى أكثر من 75 فريق من مختلف الجامعات المصرية، في مسابقة «Hack to Business»، والتي نظمتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ

وضم فريق كلية الذكاء الاصنطاعي بجامعة كفر الشيخ المشارك في المسابقة كل من الطالب يوسف طلعت شرابي، والطالبة منى القطان، والطالبة روان الهادي، والطالب محمد يحيى عوضين، والطالب عمر علي جمعة، ومشرف الفريق الدكتور علي صيام.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ فريق كلية الذكاء الاصطناعي شارك في المسابقة بمشروع «AI Smart Assistant» والذي يهدف إلى تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المتاحف والآثار، مقدماً التهنئة للفريق المشارك على هذا الإنجاز الكبير والتمثيل المشرف للجامعة، متمنياً للطلبة خالص التمنيات بالتوفيق.

ربط الإمكانيات التكنولوجية بقطاع السياحة والأثار بمصر

وأوضح «دسوقي»، أنّ المشروع هو الأول من نوعه في مجال المتاحف الذكية، ويهدف لربط الإمكانيات التكنولوجية بقطاع السياحة والأثار بمصر، لافتاً أنّ المشروع جاء تطبيقاً للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبوها على مدى سنوات الدراسة بالكلية، مضيفاً أنّ الجامعة تحرص على تخريج كوادر طلابية قادرة على الإبداع والابتكار طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك بغية تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية.

وأكد «دسوقي»، أنّ مشاركة فريق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ في هذه المسابقة تأتي في إطار دور الجامعة في دعم التحول الرقمي، والسعي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلبة للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وأنّ الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم في الفوز وحصد المراكز الأولى.