تعرف على أسعار ملابس عيد الفطر المبارك.. تخفيضات تصل لـ50%

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، وجود مخزون كاف من الخامات المتنوعة المناسبة لجميع فئات المجتمع.

وقالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ملابس العيد ستكون متاحة للجميع في ظل تفاوت الأسعار وتنوع الخامات المستخدمة، ويتم تصميم ملابس العيد بأسلوب يلبي احتياجات جميع الفئات العمرية والاقتصادية، ويتم استخدام خامات متنوعة تتناسب مع مختلف الميزانيات وتفضيلات الأشخاص، بالتالي يمكن للجميع الاستمتاع بشراء ملابس العيد بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم المادي.

وأشارت «هيكل» إلى أن نسبة الصادرات عند حسابها تتم كل ثلاثة أشهر من بداية السنة، ويتم ذلك للحصول على نظرة شاملة عن حجم ونمو الصادرات خلال تلك الفترة، ويتم تحليل البيانات وتقدير النسبة المئوية للصادرات لمعرفة تطور الأداء التصديري للبلد أو القطاع الاقتصادي المحدد.

أسعار ملابس عيد الفطر لعام 2024

وفيما يلي أسعار الملابس، وفقا لجولة في عدد من المحلات بالقاهرة الكبرى والجيزة، والتي جاءت كالتالي:

ملابس الأطفال البناتي: قد تجد بعض الفساتين بسعر أعلى من 450 جنيهًا، وذلك يعتمد على الماركة وجودة القماش.

بالنسبة للبنطلون الجينز، قد تجد بعض الموديلات الخاصة أو العلامات التجارية الشهيرة بسعر أعلى من 200 جنيه.

أسعار الأحذية الأطفالي قد تختلف أيضًا حسب العلامة التجارية والتصميم.

أما بالنسبة للملابس الشبابي: بالنسبة للبنطلون الشبابي، قد تجد بعض الموديلات الفاخرة بسعر يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

قد تجد تيشيرتات بعض الماركات المشهورة بسعر يتراوح بين 300 و450 جنيهًا.

بالنسبة للبلوزات الحريمي، يمكن أن تكون الأسعار ما بين 250 و500 جنيه إذا كانت من ماركات فاخرة أو تصميمات خاصة.

أسعار الأحذية الرجالية والحريمية تتفاوت أيضًا حسب العلامة التجارية وجودة الصنع.

الملابس الرجالية في عيد الفطر 2024

الأوكازيون الشتوي لعام 2024، تقدمت عدة محلات تجارية بعروض وتخفيضات مذهلة على أسعار الملابس الرجالية، يمكنك الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الجاكيت الرجالي، هناك مجموعة متنوعة من الجاكيتات الرجالية بأسعار مختلفة تتراوح بين 450 و1350 جنيهًا.

فيما يلي تفاصيل العروض والتخفيضات على أسعار الجاكيتات الرجالية خلال الأوكازيون الشتوي 2024:

1. جاكيت رجالي بسعر 450 جنيهًا بدلاً من 700 جنيه.

2. جاكيت رجالي بسعر 1350 جنيه بدلاً من 1750 جنيهًا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تخفيض أسعار البناطيل الرجالية أيضًا لتتراوح بين 425 و495 جنيهًا.

1. بنطلون رجالي بسعر 425 جنيهًا بدلاً من 525 جنيهًا.

2. بنطلون رجالي بسعر 395 جنيهًا بدلاً من 495 جنيهًا.