حكم إفطار الطالب في رمضان.. اعرف رد علي جمعة ودار الإفتاء (فيديو)

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم إفطار الطالب في رمضان إذ قد يكون بعض الطلاب يمتحنون في أيام شهر رمضان المبارك، في أي مرحلة تعليمية أو في التعليم الخاص والدورات التدريبية.

حكم إفطار الطالب في رمضان

وقال الشيخ على جمعة، في حديثه عن حكم إفطار الطالب في رمضان، في إحدى حلقات برنامج «والله أعلم» على شاشة قناة «cbc»، إن الشباب لديهم طاقة على تحمل الصيام، وعند صيامهم في أيام الامتحانات ينعكس ذلك على كرم الله وتوفيقه لهم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا رخصة لإفطار الطلاب في أيام الامتحانات، حتى ولو سيفقد تركيزه بسبب الصيام، ولكن هناك بركة ستكون من الله للطالب الصائم.

ما حكم إفطار الطالب في رمضان

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم إفطار الطالب في رمضان، إن الإمتحان ليس سببًا من الأسباب المجيزة للإفطار، فلا يجوز أن يفطر الطالب بسبب أن لديه امتحان أو يريد المذاكرة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب».