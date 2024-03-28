رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حكم إفطار الطالب في رمضان.. اعرف رد علي جمعة ودار الإفتاء (فيديو)

كتب:

محمد أباظة
02:29 ص | الخميس 28 مارس 2024
الشيخ علي جمعة

الشيخ علي جمعة

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم إفطار الطالب في رمضان إذ قد يكون بعض الطلاب يمتحنون في أيام شهر رمضان المبارك، في أي مرحلة تعليمية أو في التعليم الخاص والدورات التدريبية.

حكم إفطار الطالب في رمضان

وقال الشيخ على جمعة، في حديثه عن حكم إفطار الطالب في رمضان، في إحدى حلقات برنامج «والله أعلم» على شاشة قناة «cbc»، إن الشباب لديهم طاقة على تحمل الصيام، وعند صيامهم في أيام الامتحانات ينعكس ذلك على كرم الله وتوفيقه لهم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا رخصة لإفطار الطلاب في أيام الامتحانات، حتى ولو سيفقد تركيزه بسبب الصيام، ولكن هناك بركة ستكون من الله للطالب الصائم.

ما حكم إفطار الطالب في رمضان 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم إفطار الطالب في رمضان، إن الإمتحان ليس سببًا من الأسباب المجيزة للإفطار، فلا يجوز أن يفطر الطالب بسبب أن لديه امتحان أو يريد المذاكرة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

اقرأ المزيد:

على جمعة: المدير اللي يرقي الناس بمزاجه هيتحاسب قدام ربنا

علي جمعة يرد على 20 سؤالا مثيرا للجدل عن الجنة والنار والاختلاط.. اعرف التفاصيل

علي جمعة يرد على مهاجمي ميراث المرأة في الإسلام: يأخذون النصوص القرآنية مبتورة

علي جمعة يجيب على سؤال طفلة: «هل الأرملة تأخذ ثوابا أكبر إذا لم تتزوج؟»
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.