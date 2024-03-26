علي جمعة يجيب على سؤال طفلة: «هل الأرملة تأخذ ثوابا أكبر إذا لم تتزوج؟»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة جاء فيه «في أحاديث بتقول إن الزوجة لو مات زوجها ولم تتزوج لها ثواب أكبر، ده صحيح؟».

لها ثواب أكبر

وقال الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «مين اللي قال لا تتزوج، وهي ملقتش حد يتجوزها فصبرت على أولادها وكافحت وكدت، هتاخد ثواب أكبر».

تعلق المرأة بأولادها

وتابع: «المشكلة هنا إن المرأة متعلقة زيادة عن اللزوم بأولادها، ودي طبيعتها والحمد لله إنها كده، فالمرأة يخرج منها الحياة، وهي متعلق غير مبرر وغير معروف، حب من غير أي غرض أو سبب، ولما الراجل يموت بيكون نظرها على ولادها، فالراجل عمله يكون في الخارج، والست تقدر تشتغل لكن عملها الأساسي في البيت».