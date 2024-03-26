علي جمعة يرد على مهاجمي ميراث المرأة في الإسلام: يأخذون النصوص القرآنية مبتورة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كثير من الناس لا يفهم مرادنا الذي نتكلم فيه، ويأخذون بعض النصوص مبتورة من سياقها وسباقها ولحاقها، لافتا إلى أن البعض يقول إن المرأة لا يحترمها الدين، لأنه يعطيها نصف الرجل في الميراث، وهذا كلام مبتور.

مسألة المواريث

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هذا كذب والذكورة والأنوثة ليس لها علاقة بهذا، إذا مات الابن وله زوجة وأبناء، فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، من غير تفريق، وفي بعض المسائل لا يأخذ الرجل أصلا، فلو مات رجل وله زوجة وأم وابنه وأخت، عم، فالمتبادر للذهن إن العم يدخل، لكن لا فالعصبة تقفل بعضها البعض، فالأم تأخذ السدس، والابنة تأخذ النصف، والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقي، والعم لا يأخذ شيئا».

نظام المواريث ليس عنصري

وتابع: «نظام المواريث ليس عنصري غير مبني على النوع، هذا لا وجود، 36 مسألة في الميراث، فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ، فيها المرأة تأخذ ضعف أو مثل الرجل».