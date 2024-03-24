تراجع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 24-3-2024

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-3-2024 تراجعا نسبيا خلال بداية التعاملات الصباحية، وتستعرض السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.40 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.40 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 12.36 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعرصرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند 12.43 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

لامس سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.15 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.4 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 12.43 جنيه للشراء، 12.45 جنيه للبيع.