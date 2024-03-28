حكم استعمال المراهم في رمضان.. دار الإفتاء: جائز أثناء الصيام (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استعمال المراهم في رمضان إذ يحتاج بعض الناس إلى استخدامها سواء لأغراض علاجية أو تجميلية، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء، تيسيرا على المسلمين في معرفة أمور دينهم.

حكم استعمال المراهم في رمضان

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في حكم استعمال المراهم في رمضان إن مفطرات الصيام أي شيء يدخل الجسم عن طريق منفذ مفتوح إلى المعدة.

ما حكم استعمال المراهم في رمضان

وأضاف «عاشور» في حديثه عن حكم استعمال المراهم في رمضان، في إحدى حلقات برنامج «صوما مقبولا» المذاع على قناة الناس، أن المنافذ المفتوحة الطبيعية في الجسم، هى الفم والأنف، وقد يكون العين والأذن في حالات محددة وكذلك فتحة الشرج.

حكم استعمال الكريم في رمضان

واستكمل حديثه عن حكم استعمال المراهم في رمضان، أن الكريم يوضع على اليدين أو الوجه ويصل عن طريق المسام إلى أسفل الجلد، ولكنه ليس طعاما ولم يدخل عبر منفذ مفتوح.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، حكم استعمال المراهم في رمضان، أنه يمكن استعمالها سواء كانت علاجية ضد مرض ما، أو للتزيين والتجمل، طالما لا تدخل الجسم عن طريق منفذ مفتوح، ولا تفطر في نهار رمضان.