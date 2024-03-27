«الإفتاء» توضح حكم إفطار المريض في رمضان (فيديو)

أجابت دار الإفتاء على سؤال ما حكم إفطار المريض في رمضان؟ إذ يتعرض البعض إلى أزمات ومشكلات صحية تجعلهم غير قادرين على صيام الشهر المبارك، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين.

حكم إفطار المريض في رمضان

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم إفطار المريض في رمضان، إنه يجوز الفطر للمريض في رمضان إذا كان غير قادر على الصيام.

ما حكم إفطار المريض في رمضان؟

وأضاف «عبدالسميع» في حديثه عن حكم إفطار المريض في رمضان، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمريض أن يفطر في رمضان، إذ قال تعالى: «فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ».

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم إفطار المريض في رمضان، أن المريض من لديه مرض مزمن أو غير مزمن يجوز له الفطر، وكذلك المسافر، مضيفًا أن صاحب المرض المزمن سيكون غير قادر على القضاء بعد رمضان، فعليه الكفارة وليس القضاء.

وتابع أن من عليه مرض عارض، وبعد رمضان سيتعافى منه، سيكون عليه قضاء هذه الأيام التي فطرها في رمضان.