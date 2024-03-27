ما حكم المعصية في ليل رمضان؟.. «الإفتاء» تحذر

التقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان من الأشياء التي يحرص عليها المسلم، حيث يعد الشهر الكريم فرصة للتوبة والتغيير، ولذلك يتساءل كثيرون عن حكم المعصية في ليل رمضان.

حكم المعصية في ليل رمضان

وحول الحديث عن حكم المعصية في ليل رمضان، أوضحت دار الإفتاء حكم المعصية في ليل رمضان، حيث أكدت أنّها تتضاعف في الشهر الكريم سواء في الليل أو النهار، إذ يعتبر إثم المعصية في شهر رمضان أكبر من غيره في أي وقت آخر.

اغتنام فضل شهر رمضان

وفي إجابتها عن سؤال ما حكم المعصية في ليل رمضان، أوضحت دار الإفتاء أنّ الصيام في النهار طاعة لله، وارتكاب المعاصي في الليل بعد انتهاء مدة الصيام استخفاف بالدين، مؤكدا أهمية الحرص على تجنب كل المعاصي في رمضان، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وعلى العبد الاجتهاد في عبادة الله واغتنام فضل هذا الشهر الكريم، وبدء صفحة جديدة مع الله والالتزام بطاعته في جميع الأوقات.