ما حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب.. هل يبطل الصيام؟

يشكك بعض المسلمين في أمور قد تفسد صيامهم في شهر رمضان، ويحاولون تجنبها لنيل ثواب هذا الشهر الكريم من خلال الصيام والصلاة وغيره من العبادات المستحبة، وفي هذا الإطار يتساءل البعض عن حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، وفي هذه السطور توضح «الوطن» الحكم الشرعي لهذا الأمر.

حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب

وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة أن هذا الأمر لا حرج فيه، وأنه في حال إذا نام العبد معظم النهار في شهر رمضان أو حتى أنه نام النهار كله فلا حرج عليه ويكون صيامه صحيح.

النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، أن هناك عددا من الأدلة التي تؤكد أن النوم خلال فترة الصيام لا يفسد الصيام، وأشارت إلى ما جاء في قول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

ولفتت الإفتاء المصرية خلال إجابتها على سؤال حكم النوم في رمضان من الفجر إلى المغرب، إلى ما ورد في قول ابن قدامة في «المغني» «النَّوْمُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ».