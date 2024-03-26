ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسلات الأطفال.. يحيى وكنوز وسر المسجد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسلات الأطفال.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3

في مسلسل يحيى وكنوز الجزء 3، جرى القضاء على «كتبغا» في معركة عين جالوت التي دارت بين الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز، وجيش التتار بقيادة كتبغا، وبعد انتهاء المعركة لصالح المصريين تحدث يحيى عن أنه يرغب في إبلاغ القائد قطز بالمصير الذي ينتظره وهو مقتله على يد الظاهر بيبرس بعد 50 يوما من المعركة.

مسلسل سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، بظهور شخص غريب لم يعرفه سيف وأصدقاؤه، الذي جاء ليصطحبهم لمكان الرموز لكن كان هناك اعتراض كبير من شروق وطلبت من أصدقائها عدم الذهاب مع شخص مجهول بالنسبة لهم، ونجح غلباوي في استدارجهم لفخ جديد من خلال هذا الشخص المجهول، وبالفعل جاء غلباوي وفلتة لسيف وأصدقائه، وحاولا القبض عليهم، ولكن استطاع الأصدقاء الإفلات من غلباوي.