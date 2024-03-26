مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 16 يكشف سبب مقتل قظز على يده صاحبه بيبرس

أحداث تاريخية عدة شهدتها الحلقة 16 من مسلسل يحيى وكنوز 3، منها معركة عين جالوت أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، التي دارت بين جيش المصريين بقيادة سيف الدين قطز وجيش التتار، لتظهر الأحداث قتل قطز على يد بيبرس، وهو ما تساءلت عن سببه «كنوز» مستنكرة، فلم تفهم لماذا حدث هذا بعدما قضوا على التتار.

مسلسل يحيى وكنوز 3

«دخل علينا بالأحصنة رسل التتار، التتار كانوا وباء ومصر وقفته وقضيت عليه، وقطز كان شجاع وضرب يمين وشمال لحد ما هربوا، وبيبرس كان في المقدمة والتتار لما شافوه هجموا عليه وأفتكروا أن هو الجيش، وبعدها ظهر باقي الجيش وانضموا لفرقته وقضوا على التتار»، أحداث عدة مروا بها خلال المعركة حتى انتصر سيف الدين قطز وبيبرس على جيش المغول، وهو ما كان سر التساؤل لسبب قتله.

سبب قتل بيبرس لقطز

وبقى السؤال لماذا قتل بيبرس قطز؟ وحسب روايات المؤرخين حول الأسباب التي أدت إلى مقتل سيف الدين قطز على يد بيبرس، وإجابة والد يحيى وكنوز على هذا السؤال: «بعد ما الحال استقر ومصر قضيت على التتار المماليك البحرية أصبح قائدها الأمير بيبرس، وهما كانوا عاوزين ينتقموا لقائدهم الأمير أقطاي اللي قتله عز الدين أيبك وقطز، ورجعت الأمور زي ما كانت قبل حرب التتار صراعات ومؤامرات على الحكم، حتى قتل بيبرس قطز».

ويعود هذا السبب إلى أيام السلطان أيبك، وقضائه على معظم المماليك البحرية، وقتله زعيمهم أقطاي، وهم أصروا على التفكير في للانتقام منه، وعندما صاروا أصحاب نفوذ في مصر أصروا على قتله بواسطة بيبرس، وفقًا لما ذكر في كتاب «حياة الملك المظفر قطز: قاهر التتار، وبطل معركة عين جالوت».