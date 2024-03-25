معلومات عن فيلم «واه إسلاماه».. تناولته الحلقة 15 من يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ظهرت معركة عين جالوت التي انتصر فيها القائد سيف الدين قطز على التتار، وهي واحدة من أهم المعارك التاريخية، وقابل يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ عصام، القائد قطز، وحينها عبرت كنوز عن مدى حبها له، وقالت له إنها شاهدته في فيلم «واه إسلاماه».

حكاية فيلم واه إسلاماه

فيلم واه إسلاماه يروي قصة سيف الدين قطز الذي كان يجسد دوره الفنان أحمد مظهر منذ غزو التتار لبلاده وهروبه وابنة خاله جهاد مع الخادم سلامة، ليبيعهما بسوق الرقيق من أجل إنقاذهما من مطاردة التتار حتى أصبح جنديًا عند عز الدين أيبك والتقى جهاد بالإضافة إلى وصوله لحكم مصر وقام بمحاربة التتار وانتصر عليهم.

شارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين الكبار في الوسط الفني، منهم الفنانة لبنى عبدالعزيز، أحمد مظهر فريد شوقي، رشدي أباظة وتحية كاريوكا، وتقاسم الإنتاج والإخراج إنريكو بومبا، وأندرو مارتون، وساعد في الإخراج شادي عبد السلام، وكتب السيناريو روبرت أندروز.

الحلقة 15 من يحيى وكنوز

وناقشت الحلقة أيضا معركة عين جالوت، التي انتصر فيها سيف الدين قطز على التتار وذلك بقيادة كتخدا، إذ بعد انتهاء المعركة تحدث يحيى مع الملك قطز وأراد أن يخبره عن مصيره وأنه سيقتل على يد ابن عمه الظاهر بيبرس بعد 50 يوما من المعركة.