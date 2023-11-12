تراجع أسعار القمح عالميا من أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.. كم سجل؟

انخفضت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة إلى أقل من 5.8 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، من أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 5.9 دولار، والذي لامسته في الثامن من نوفمبر، وسط توقعات أخرى بإمدادات قوية وطلب ضعيف.

وراجعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للإمدادات العالمية للعام التسويقي الحالي بشكل تصاعدي، وسط ترقيات حادة في تقديرات الأسهم الأولية بين اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم، وفقًا لأحدث تقرير منظمة WASDE.

وفي الوقت نفسه، رفعت المنظمة توقعاتها بشأن إجمالي إنتاج القمح في روسيا إلى 90 مليون طن، أي بفارق مليوني طن عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في العام الماضي، ما دعم الصادرات في هذه الفترة عند مستوى قياسي بلغ 50 مليون طن، الأكبر على الإطلاق في العام الماضي. العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في الاستهلاك من المستوردين الرئيسيين في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

توقعات أسعار القمح

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولار في مارس 2022.

من المتوقع أن يجرى تداول القمح بسعر 560.65 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وتداوله عند 515.68 دولار خلال 12 شهرًا.