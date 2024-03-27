بالأسماء.. تكريم 93 من الطلاب المبتكرين والموظفين المتميزين في كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من الموظفين المتميزين والطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف القطاعات خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتحسين مستوى الأداء في مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

تكريم 93 من الطلاب المبتكرين والموهوبين والموظفين المتميزين

وقال المحافظ، أنّه تم تكريم 93 من الطلاب المبتكرين والموهوبين والموظفين المتميزين في مختلف القطاعات والإدارات الحكومية، حيث تم تكريم عددًا من العاملين بالإدارة العامة للإيرادات وهما، محمد أحمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات، وعصام أحمد إبراهيم، وكيل الإدارة العامة للإيرادات، وأحمد رجب محمد فرحات، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، وعماد محمد السيد الشرقاوي، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، وخالد رياض عجيلة، مفتش بالإدارة العامة للإيرادات، ومحمد رمضان سید أحمد، أخصائي حاسب بالإدارة العامة للإيرادات، وإلهام عبده موسى الرفاعي، مدير الإيرادات بمركز ومدينة مطوبس، وزیزي عوض محمود إبراهيم، مدير الإيرادات بمركز ومدينة سيدى سالم، وأسيا بسيوني عبد الفتاح الفقي، مدير الإيرادات بمركز ومدينة بلطيم، ومحمد مصطفى السيد، مدير الإيرادات بمركز ومدينة الرياض، وسهام أحمد عميرة، مدير الإيرادات بمدينة مصيف بلطيم، فضلًا عن تكريم أحمد السيد بسيوني خميس، عامل بإدارة الشئون الإدارية، وصلاح سلامة محمد سلامة، نبطشي ليلي بإدارة الأزمات.

كما كرَّم محافظ كفر الشيخ، عددًا من النماذج المتميزة من الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‎والتمثيل الدولي بالولايات المتحدة 2024‏، والمشرفين عليهم، وهما بسملة محمد منصور شريدح، مشروع الحسية المزدوجة، وجنى محمد إبراهيم إبراهيم، مشروع الحسية المزدوجة، وأحمد قدري حسن ناصر، مشروع الذكاء الاصطناعي المبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض، وأحمد حنفي حسن عبده، مشروع الذكاء الاصطناعي المبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض، وأدهم محمد طه محمد، مشروع مزامنة نمط حياة مرضي الكلى الأسفنجية النخاعية، ومحمد أحمد عارف فكري، مشروع مزامنة نمط حياة مرضى الكلى الأسفنجية النخاعية، وأيضًا الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المعرض الدولي للعلوم و الهندسة 2024، وهما أحمد حاتم عبد الحكيم أحمد، مشروع الربوت المحارب، ومحمود تامر محمود السيد، مشروع مولد التروس المزدوجة، وأحمد محمد أنور محمد، مشروع مولد التروس المزدوجة، ةيوستينا مرقص سمير بطرس، مشروع داعم التوحد، وإيثار عبد المنجي السعيد بسيوني، مشروع داعم التوحد، والمشرفين على الطلاب الفائزين بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة 2024، وهم وائل محمد بدير الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وعمرو منير فتح الله، رئيس قسم التدريب، وأحمد توفيق غازي سلامة، منسق عام آيسف المحافظة، ووائل أحمد علي سعادة، مدير أكاديميات سيسكو.

تكريم الحاصلين على المركز الأول في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

وكرّم المحافظ الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية بإدارة سيدي سالم التعليمية، وهما أحمد محمد عوض بسيوني، ورودينا علاء الدين إبراهيم، وعائشة أحمد السعيد، وسلوى محمد فتحي، ومحمد وحيد محمد، وناهد صبحي أحمد، ومحمود شفيق جلال، والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة، وهما إيمان جلال فؤاد عبد الحق، إدارة بيلا التعليمية، ومرفت الشحات مبروك، إدارة سيدي سالم التعليمية، ومحمد السيد مندور، إدارة دسوق التعليمية، وبسملة فؤاد عبد الحليم، إدارة بيلا التعليمية، وأماني ضاحي رجب، إدارة مطوبس التعليمية، وحنين محمد القمري، إدارة بلطيم التعليمية، وتكريم السيد إبراهيم ياسين، موجه اتحاد طلاب المديرية، مشرف مسابقة أوائل الطلبة، فضلًا عن تكريم الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، وهما عمر فتحي محمد العزبي، بمدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي، بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وتكريم أمين طه الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمودة كامل يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، لدورهم البارز في حصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهوريةفي مسابقة «أوائل الطلبة و المكاتب التنفيذية».

تكريم مسؤولي بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

كما كرَّم المحافظ مسئولي بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسئولي منظومة «صوتك مسموع»، وهما عماد الدين محمد شعلان، مدير الإدارة، وأحمد محمد أحمد فتح الله، مدير المنظومة بالديوان العام، ومحمد زكريا عبد الرازق، مسئول المنظومة بالديوان العام، ومصطفى عبد الله مصطفى، مسئول صوتك مسموع بالديوان العام، وصفاء السيد محمد الشافعي، مسئول إدخال مركزي بالديوان العام، ومحمد أحمد جاد عبد العظيم، مسئول المنظومة بمديرية الري، ومروة محمود عبد الحي اللواتي، مسئول المنظومة بمديرية التضامن الاجتماعي، ةإسراء عاطف عبد الهادي القاضي، مسئول المنظومة بمديرية التنظيم والإدارة، وناصر سليمان محمد الخزامي، مسئول المنظومة بمديرية التعاونيات، وأحمد عبد النبي محمد حسانين، مسئول المنظومة بمدينة برج البرلس، وفايزة بشير عسكر، مسئول المنظومة بمدينة سيدي غازي.

هذا بالإضافة إلى تكريم، وائل مسعد عبدالله الشرقاوي، مسئول المنظومة بمديرية الطرق، وأحمد بلال حسن الحداد، مسئول منظومة التأمين الصحي، والسيد عبد الرسول فؤاد محمد، مسئول المنظومة بمديرية الطرق، ومحمد فتح الله حامد القصيف، مسئول المنظومة بمدينة المصيف، وسامح عيد النصر عبد الحميد، مسئول المنظومة بمدينة بيلا، وتحية عبد المجيد محمد سرحان، مسئول المنظومة بمدينة سيدي سالم، وأحمد عبد المجيد على الأروش، مسئول المنظومة بمدينة مطوبس، وإبراهيم أحمد البسطويسي، مسئول المنظومة بمديرية الزراعة، وحسن يحيي السمرور، مسئول المنظومة بمدينة فوه، وألفت أبو اليزيد أحمد الشاذلي، مسئول المنظومة بقطاع الكهرباء، وأيمن عبد الباري حسن يوسف، مسئول المنظومة بمدينة الحامول، وسماح محمد غريب شبار، مسئول المنظومة بمدينة بلطيم، وعطية محمد عطية، مسئول المنظومة بمدينة دسوق، ومحمد السيد محمد المزين، مسئول المنظومة بمدينة كفر الشيخ، ومحمد مصطفي السيد، مسئول المنظومة بمدينة الرياض، وأحمد جبر محمود الغول، مسئول المنظومة بمدينة قلين، وماجدة إسماعيل محمد العيسوي، مسئول المنظومة بمديرية الإسكان، وعلي محروس علي فايد، مسئول المنظومة بمديرية الإصلاح الزراعي، وصلاح زين العابدين عبد الحميد عطيو، مسئول المنظومة بمديرية التربية والتعليم، وعادل بيومي إبراهيم الهابط، مسئول المنظومة بمديرية التموين، ويارا فهمي سالم محمد، مسئول المنظومة بمديرية الصحة، وأحمد عبد السلام عبد الحميد السيد، مسئول المنظومة بمديرية الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالطلاب المبتكرين والموهوبين وجهود الموظفين المكرمين، ودورهم في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة، كما حثهم على الاستمرار في العمل بجد وإخلاص لخدمة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.