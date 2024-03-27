«القومي للمرأة» يهنئ ليلى البرادعي لفوزها بجائزة الإدارة العامة الدولية

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهاني إلى الدكتورة ليلى البرادعي أستاذ الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لفوزها بجائزة الإدارة العامة الدولية (ASPA) من الجمعية الأمريكية لإدارة الشؤون العامة.

فوز الدكتورة ليلى البرادعي بجائزة دولية

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالفوز المستحق للدكتورة ليلي البرادعي، وكونها أول امرأة عربية ومصرية تفوز بتلك الجائزة تقديراً لمجهوداتها خلال مسيرتها الجافلة بالجامعة، علاوة على دورها العام فى دعم الشباب في ملتقي السياسات العامة بالجامعة.

تجدر الإشارة إلي أن الدكتورة ليلى البرادعى حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1988 ثم الدكتوراه في التخصص ذاته عام 1998 من جامعة القاهرة.

مناصب الدكتورة ليلى البرادعي

كما تولت الدكتورة ليلى عدد من المناصب في الجامعة الأمريكية، منها منصب نائب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة من 2013إلى 2014، وقد سبق لها أن كانت العميد المشارك بالكلية، كما شغلت منصب عميد مشارك للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية حتي 2018، ومدير برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية .كما شغلت سابقاً عضوية مؤسسة قيادات رجال الأعمال في مصر - الولايات المتحدة، وعضوية مجتمع فاي ألفا ناشيونال أونر للإدارة العامة جامعة جورج واشنطن، كما أن لها إسهاماتها البحثية المهمة، ولها عدد كبير من الأبحاث المنشورة في مجال الإدارة والسياسات العامة.