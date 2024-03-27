«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن النبي الذي يشبه سيدنا محمد؟

وجّه برنامج «معلومة وجائزة»، تقديم الدكتور محمد عبوده، على قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة عن «من هو أكثر الأنبياء شبهًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟».

وشدد محمد عبوده، على أن أكثر الأنبياء شبها بنبينا محمد هو سيدنا إبراهيم، موضحًا أن الدليل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم -أي لونه بين البياض والسواد- طوالاً جعدًا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى، فإذا هو رجل ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس، وإذا إبراهيم عليه السلام قائما يصلي، أشبه الناس به صاحبكم -يعني نفسه- فحانت الصلاة فأممتهم) متفق عليه.

وأجاب عدد من المارة على هذا السؤال، بأنه ليس هناك أي نبي يشبه النبي محمد، وقال آخر: «داوود عليه السلام».

قناة الناس تقدم محتوى متنوعا في شهر رمضان

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.