«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن الصلاة التي فيها ركوعان وقراءتان؟ (فيديو)

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة» الذى يقدمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول ما هي الصلاة التي فيها ركوعان وقراءتان؟.

صلاة الكسوف هي صلاة نفل بسبب كسوف الشمس أو خسوف القمر

وقال محمد عبودة، إن صلاة الكسوف أو صلاة الكسوفَين، هي نوع من أنواع صلاة النفل المؤقت بسبب كسوف الشمس أو خسوف القمر، وتسمى: «صلاة الكسوف» أو «صلاة الخسوف» ويسميان أيضاً: «صلاة الكسوفين» وهما: سنة مؤكدة، وعددها «ركعتان»، في كل ركعة: قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. ويُسن الخروجُ لأدائها في جماعة، بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها «الصلاة جامعة».

ويندب بعدها أن يخطب الإمام، ويعظ الناس، ويذكرهم بالرجوع إلى الله تعالى. ويستحب مع ذلك أيضا: الإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء.

يبدأُ وقت الصلاة من تحقق الكسوف

ويبدأُ وقت الصلاة من تحقق الكسوف، وينتهي بانجلاء الكسوف أو الخسوف.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.