«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن السورة التي بدأت بـ«حم عسق».. (فيديو)

وجَّه برنامج «معلومة وجائزة» تقديم الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عن اسم السورة التي بدأت بـ «حم عسق»؟.

ما اسم السورة التي بدأت بـ «حم عسق»

واستشهد الدكتور محمد عبودة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام «ألا أُنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، قالوا ما هي يا رسول الله، قال ذكر الله»، مؤكدا أن ذكر الله من أعظم النعم على الإنسان، وأن علامة استحواذ الشيطان على الإنسان هو أن ينسيه ذكر الله.

وأجاب أحد المارة على سؤال ما السورة التي بدأت بـ حم عسق؟، قائلا إنها سورة الشورى وعدد آياتها 53 آية، وقدم له البرنامج مكافأة مالية على إجابته الصحيحة.

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا، ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي، والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.