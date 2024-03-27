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هبوط مفاجئ في سعر الدولار الآن.. اعرف وصل كام

كتب:

سعيد رمضان
04:08 م | الأربعاء 27 مارس 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، هبوطا ملحوظا مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك مصر.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.21 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.23 جنيه للشراء، كما سجل 47.33 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.

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بقلم سعيد رمضان