«الأوقاف»: توزيع 18 طن سلع من صكوك الإطعام على الأولى بالرعاية في 3 محافظات

سلمت وزارة الأوقاف، اليوم، 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، بمحافظات أسوان والأقصر والفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الفيوم، و4 أطنان لمديرية أوقاف أسوان، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الأقصر.

يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.