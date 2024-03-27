وظائف الأوقاف 2024.. موعد وشروط ورابط التقدم لمسابقة العمال

كشفت وزارة الأوقاف عن تفاصيل وظائف مسابقة العمال، بما في ذلك موعد وشروط ورابط التقدم، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات العديد من الراغبين في التقدم للمسابقة.

وتتضمن المسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدءا من 2 أبريل المقبل.

طريقة التقديم لمسابقة العمال بالأوقاف 2024

وتشمل طريقة التقديم لمسابقة العمال بالأوقاف 2024، الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الإلكترونية للوظائف الحكومية.

- اختر خدمة الاستعلام عن الوظائف المعلنة من قبل وزارة الأوقاف.

- الضغط على أمر التسجيل في الوظيفة، وذلك بعد تحديد الوظيفة المرغوب التقديم عليها.

- الانتقال إلى الصفحة المصممة لتسجيل البيانات اللازمة للوظيفة، مع رفع كل المستندات المطلوبة على الموقع إلكترونيا، ثم الضغط على أمر تسجيل الآن.

وحددت وزارة الأوقاف الأوراق المطلوبة، تشمل عدد من الصور الشخصية للمتقدم، ويجب أن تكون حديثة، ونسخة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم، ونسخة من بطاقة إثبات الشخصية على أن يكون تاريخ سريان الرقم القومي لا يزال يعمل، وإحضار الشهادة التي توضح موقف المتقدم من الخدمة العسكرية، وضرورة توفير كارت الخدمات المتكاملة وذاك إذا كان المتقدم مصنف ضمن فئة 5% وهم المعاقين، وصحيفة الأحوال الجنائية التي توضح أن المتقدم يشهد له بحسن السير والسلوك ولم يسبق، وأن جرى الحكم عليه في أي أحكام مخلة بالشرف.

شروط التقديم علي وظائف الأوقاف 2024

وتشمل شروط التقديم على وظائف الأوقاف 2024 في مسابقة العمال:

- الحد الأقصى لسن المتقدم لا يزيد عن 40 عاما، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل، وأن يكون المتقدم من الذكور.

- واشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة)، ويجتاز المتقدم الامتحانات، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.