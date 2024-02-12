أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة سوهاج.. تخفيضات تصل إلى 30%

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يبحث المواطنون عن أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة سوهاج، إذ تستعد المحافظة إلى افتتاح العديد من المعارض خلال الأسبوع الجاري بأسعار مخفضة تصل إلى 30% طبقا لبيان مديرية التموين بالمحافظة، ويتم افتتاح المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة سوهاج

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة سوهاج خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعتها.

-معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المنشأة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة أخميم.

- شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة جرجا.

- معرض أهلا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

- معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

وأشارت مديرية تموين سوهاج أن هناك منافذ متنقلة وثابته لبيع سلع أهلا رمضان وتتمثل في «27 سيارة متنقلة، 15 منفذا لمبادرة أمان، 9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة».