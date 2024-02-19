براتب يصل إلى 4800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف في محافظة سوهاج

أعلنت وزارة العمل، توفر وظائف في محافظة سوهاج، في عددٍ من المؤسسات والمشروعات والشركات الخاصة، وذلك براتب يصل إلى 4800 جنيه، إضافة إلى تأمينات اجتماعية وطبية للموظفين، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها، كما كلفت مديرية العمل، بمتابعة التقديم لتلك الوظائف، مع التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن إعلان وزارة العمل حول وظائف سوهاج الجديدة 2024، والشروط، والرواتب، وكيفية التقديم لها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فرص عمل داخل سوهاج

وكشفت وزارة العمل، توفر نحو 103 فرص عمل داخل سوهاج، التي تتضمن أخصائيي تمويل، ومشرفي تغذية، وسائقين، وذلك لكلا الجنسين برواتب يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، وتُحدد حسب الوظيفة.

وتضمنت نشرة وظائف سوهاج الجديدة، فرص عمل في إحدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر في جرجا، إذ تطلب 20 أخصائيي تمويل، شرط الحصول على مؤهل عال، وألا يقل السن عن 30 سنة براتب 3500 جنيه، على أن يتم التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول، عبر الأرقام الآتية: «01066795156» و«01024406889».

تفاصيل وظائف محافظة سوهاج

ويشمل بيان فرص عمل في محافظة سوهاج،وظائف في إحدى شركات نقل الأموال، إذ تطلب توظيف 100 مشرف تغذية، إضافة إلى توافر 5 وظائف سائقين درجة أولى، شريطة الحصول على مؤهلات عليا وفوق المتوسطة، للأعمار بدءًا من 34 وحتى 42 سنة، برواتب تتراوح بين 4050 جنيها و4800 جنيه.

وبحسب بيان وزارة العمل، تتوفر وظائف في إحدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر بمركز طهطا، إذ تطلب توظيف 5 أخصائيي تمويل بأعمار لا تقل عن 30 سنة شريطة الحصول على مؤهل عالٍ براتب 3500 جنيه، على أن يتم التقديم عبر الاتصال بالمدير المسؤول محمد عبر الرقم «01282147435».