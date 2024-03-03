وظائف وزارة العمل في محافظة سوهاج.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توافر 28 وظيفة مختلفة في شركات القطاع الخاص بمحافظة سوهاج برواتب تتراوح بين 3500 وحتى 4000 جنيه، فضلًا عن تأمينات صحية واجتماعية، لحملة المؤهلات المختلفة، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف شركات ومصانع القطاع الخاص لاستثمار طاقاتهم والقضاء على البطالة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وظائف محافظة سوهاج التي أعلنت عنها وزارة العمل، والمؤهلات المطلوبة، فضلًا عن الشروط والرواتب وكيفية التقديم.

وظائف سوهاج 2024

وتضمن إعلان وزارة العمل، تفاصيل وظائف سوهاج 2024 للبنات والشباب إذ تطلب شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، ومقرها جرجا الآتي:

- 15 أخصائي تمويل.

- 5 أخصائي تمويل أول.

شروط التوظيف والراتب

وأوضحت الشركة، إنّ شروط التوظيف في وظائف سوهاج 2024 تتمثل في الحصول على مؤهل عالي، وأن يتراوح السن من 16 لـ 26 عاما، وذلك برواتب تتراوح بين 3500 وحتى 4 آلاف جنيه.

ويمكن للشباب والفتيات التقدم لشغل وظائف سوهاج 2024 من خلال الاتصال بالمدير المسؤول حازم مغازي عبر الرقم «01002302039» أو الذهاب لمقر مديرية العمل وتقديم الأوراق وستتولى إنهاء إجراءات التوظيف بالكامل.

وظائف خالية في سوهاج

وتضمن الإعلان وظائف خالية في سوهاج للدبلومات سواء للفتيات أو الشباب إذ تطلب شركة الأصدقاء لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر توظيف الآتي:

4 عاملة تعبئة وتغليف.

2 فني ماكينات تعبئة.

2 مندوب مبيعات.

شروط وظائف سوهاج

وفيما يخص شروط وظائف سوهاج 2024 فإنّها تتمثل في الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم من 16 وحتى 26 عاما، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة، ويتم التقدم في تلك الوظائف من خلال مديرية العمل، أو عبر الاتصال بالمدير المسؤول هاني رزق عبر الرقم «01224203602».