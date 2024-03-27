مشاكسات الأزواج في بقينا اتنين.. 5 نصائح لعيش حياة زوجية هادئة

خلافات زوجية عديدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بين الفنان شريف منير (أدهم)، وزوجته الفنانة رانيا يوسف (ياسمين)، فرغم مرور 25 عامًا على زواجهما وإنجابهما لريم ومروان إلا أنهما غير متفاهمين نهائيًا ويسود الملل بينهما، فطوال الوقت يتشاكسان سواء في المنزل أو العمل.

أدت المشاكسات المستمرة بين أدهم وياسمين طوال أحداث الحلقة الأولي من مسلسل بقينا اتنين، إلى وقوع الطلاق بينهما، وفي هذا الإطار، تطرقت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية والأسرية إلى 5 طرق تساهم في عيش حياة زوجية هادئة يسودها السعادة، حتى لا تُصبح الحياة الزوجية مُملة كما حدث بين رانيا يوسف وشرف منير.

الاحترام في العلاقة

الاحترام هو أساس العلاقة الزوجية السّوية، إذ ينبغي على الزوجين مراعاة الاحترام أثناء التعامل فيما بينهما، فضلًا عن احترام كل طرف للآخر أمام الأهل والغرباء، وتجنب التحدث بصوت عالي أو التفوه بكلمات جارحة للطرف الآخر.

التعبير عن مشاعر الحب

التعبير عن مشاعر الحب والرومانسية من التصرفات التي تُعمق العلاقة بين الزوجين، لأن التحدث بعبارات الحب تعطي شعورًا للفرد أنه محل تقدير من الطرف الآخر.

التواصل والمناقشة

يُعتبر التواصل والنقاش بين الزوجين من أسس العلاقة الزوجية الناجحة، إذ ينبغي أن يُصارح كل طرف شريك حياته بما يدور في رأسه ويفكر فيه من مخاوف وأحلام وطموحات، مع الحرص على إبقاء المناقشة هادئة وبأسلوب راق.

مساحة الحرية

ينبغي على كلا الزوجين ترك مساحة من الحرية لشريك حياته، فلا ينبغي لأحد منهما محاصرة الطرف الآخر في تحركاته أو مراقبته وملاحقته بالكثير من الأسئلة التي تُشعره أنه في موضوع اتهام.

الصدق في الحياة الزوجية

ينبغي على الزوجين الالتزام بالصدق والشفافية خلال حديثهما مع بعضهما البعض، إذ يعتبر الصدق من أسس العلاقة الزوجية الناجحة، أما إذ تخلل الكذب بين الزوجين فستفسد العلاقة إن عاجلًا أم آجلًا لأن الطرفين يفقدان ثقتهما ببعض ويعيشان في شك دئم.

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.