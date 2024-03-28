بدأت الحلقات الأولى من مسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير في دور أدهم والفنانة رانيا يوسف في دور ياسمين بإبراز مشكلات المتزوجين بعد مرور سنوات عديدة على زواجهما، وما يحدثه الملل في تلك العلاقة، وتحديدا إذا كانا يعملان معا في شركة واحدة، لهما السلطة المطلقة فيها ويتخذان قرارات العمل بها، إذ دارت أحداث الحلقة الأولى حول ذهاب الثنائي إلى أخصائي علاقات زوجية ليصلوا إلى حل لإنجاح تلك العلاقة، لتنتهي الحلقة الأولى بطلاق الزوجين أثناء احتفال العائلة بهم بمناسبة عيد زواجهما، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3

وعن مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3، فيتم إذاعة العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم الخميس الموافق 28 مارس، على أن يتم إذاعة الإعادة الأولى له في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية يتم عرضها في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية الأسرية التي تناقش قضايا هامة وقوية في المجتمع، بتناول ما يحدثه الملل في العلاقة الزوجية بين الطرفين، وخصوصا بعد مرور سنوات عديدة على هذا الزواج الذي يتخلله مسؤوليات المنزل والأبناء والعمل، وما يفعله التعصب الكروي في العلاقات الاجتماعية مع الأشخاص المحيطين به في المجتمع.