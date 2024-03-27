علي جمعة: الصلاة هي معيار القبول عند الله

سألت الإعلامية قصواء الخلالي، الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك البعض يتسأل إزاي أعرف أنني مقبول عند الله، ما هي الإشارات والعلامات القبول عند الله؟»

علامة القبول عند الله هي المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة

وأجاب «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، «علامة واحدة فقط تدل على أن الإنسان مقبول عند الله وهي المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة».

العهد الذي بيننا وبين الله الصلاة

قال مفتي الديار المصرية سابقاً، إن العهد الذي بيننا وبين الله الصلاة، الصلاة موضحا أنها المقاييس والسبب أنها صعبة جدا على الأنسان فأنها كبيرة إلا على الخاشعين، موضحا أن تكمن صعوبة الصلاة لأنها تحتاج إلى شروط معينة التي تتمثل في الوضوء واستقبال القبلة ثم ستر العورة وطهارة المكان والثياب.

الصلاة معيار القبول عند الله لأنها شأن عظيم وكبير

وتابع مفتي الديار المصرية سابقاً، أن الصلاة معيار القبول عند الله لأنها شأن عظيم وكبير إلإ على الخاشعين، موضحا أن لا توجد ديانة فيها 5 صلوات وسجود لله يوميا والكل مأمور بها.