ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم، والذي من المقرر أن تشهد أحداثً متصاعدة، ويريد الجمهور أن يعرف موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على شاشة قناة الحياة.

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15

بينما يأتي موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 15، في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.