على غرار مسلسل المعلم.. كيف تتخطى لحظات الفشل في مجال عملك؟

حالة من اليأس والفشل مر بها حامد، تاجر السمك، والذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، حينما رجع دون اصطياد السمك، الأمر الذي أثار إعجاب ودهشه أقرانه من تجار السمك، إلا أنه حاول تدارك ذلك الموقف سريعًا والتغلب عليه، وعلى غرار ذلك نستعرض 3 نصائح لتخطي لحظات الفشل في حياتك العملية.

هناك بعض الأمور التي وجب الاعتماد عليها بشكل أساسي، للتغلب على العقبات ولحظات الفشل في الحياة العملية مثلما حدث في مسلسل المعلم ، ليقدم مركز قطر للتطوير المهني عبر الموقع الرسمي بعض النصائح التي يمكن في استعراضها التقرير التالي..

تحمل المسؤولية

واحد من الأمور التي وجب وضعها في عين الاعتبار، لأنك الوحيد القادر على اتخاذ القرارات ومساعدة نفسك في تجاوز تلك المرحلة، والعمل على تغيير وضعك الحالي قدر الإمكان لتجنب الوقوع في المشاكل وذلك عبر تحليل الموقف الحالي وتمعين التفكير في الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة.

حلل الموقف

لا تستمر في تعذيب نفسك وإدخالها في سيل من الاحباطات وتأنيب الضمير، لأن ذلك يجعلك عرضة لعدم تحقيق النتائج المرجوة، واستبدال ذلك بطرح مجموعة من الأسئلة، التي من شأنها المساعدة في فهم الصورة كاملة ووضع تصور مبدئي للحلول المقترحة للتغلب على تلك الأزمة العارضة، راجع خطواتك وتساءل: هل بذلت المجهود المناسب؟ هل منحت الأمر الوقت الكافي؟ هل خططت جيدًا؟ هل التزمت بخطتك؟ هل كنت تمتلك المعلومات الكافية؟

كن إيجابيًا

تفاءل بالخير وحاول التخلص من كل المشاعر السلبية، فلا وقتًا للحزن أو الغضب لمعالجة الموقف سريعًا قبل فوات الأوان، فلا مكان للخوف من الفشل مجددًا، لأن ذلك يقف عائقًا أمام قدرتك على الإبداع وإيجاد الحلول، كما أنه يستهلك طاقتك التي من المفترض أن توجهها نحو تحقيق الهدف الجديد.