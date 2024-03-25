3 سيناريوهات لأحداث الحلقة المقبلة من مسلسل المعلم.. هل يقع مصطفى شعبان في الفخ؟

أحداث متنوعة شهدتها الحلقة الرابعة عشر من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، دارت حول استعداده للسفر إلى السويس مرة أخرى لجلب السمك، وتسديد ديون المعلم بشر، والحفاظ على محله قبل أن يسيطر عليه المعلم شداد، لتنتهي الحلقة على ذلك، بينما تحاوطه في الخفاء مكائد الشر التي يخططها الجنتل تاجر المخدرات الذي ينوي تهريب بضاعته المخدرة وسط سمك المعلم.. فما هي السيناريوهات المتوقعة للحلقة المقبلة؟ وهل يتورط المعلم في المخدرات؟

مسلسل المعلم الحلقة 14

زادت حدة الصراع بين المعلم حامد، وهو الفنان مصطفى شعبان، والمعلم شداد والجنتل تاجر المخدرات بعدما دبرا له كمينًا في أثناء عودته من السويس ومعه السمك، وتمكنا من سرقة السمك منه، ليخسر حامد السمك والمال في نفس الوقت، وبعد حالة خيبة الأمل الشديدة التي عاشها، قرر أخيرًا السفر مرة أخرى لجلب السمك، لا سيما بعدما أحضر له دياب ابن عمه ونسيبه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل شراء نصيبه في منزل والده، وكل ذلك بتخطيط من الجنتل تاجر المخدرات.

وخطط الجنتل تاجر المخدرات أن يأخذ حامد المال من دياب ليسافر به إلى السويس ويجلب السمك، وتهريب المخدرات وسط السمك، لأن بضاعته تمر دون تفتيش من كمين «شوقي بيه»، الذي يثق فيه كثيرًا؛، كما خطط إنه في حال تفتيش الشرطة للسمك والسيارة وعثورها على المخدرات سيكون المسؤول هو حامد، وبالتالي يتخلص منه.

3 سيناريوهات متوقعة لأحداث الحلقة القادمة من المعلم

ووسط هذه المكائد الشريرة التي يدبرها الجنتل، هناك 3 سيناريوهات متوقع حدوثها في الحلقة القادمة من مسلسل المعلم، أولها أن يتمكن المعلم من منع وضع المخدرات ضمن كمية السمك التي سيجلبها من السويس، وبالتالي ينجو من المكيدة التي دبرها له الجنتل، بينما السيناريو الثاني المتوقع حدوثه في الحلقة القادمة من مسلسل المعلم هو وضع المخدرات في السمك ومرورها من الكمين دون تفتيش، ولكن يعثر عليها المعلم بعد ذلك ويمنع الجنتل والمعلم شداد من الوصول إليها، وبالتالي يفوز بالسمك وينجو من مكيدة الشر.

بينما يتمثل السيناريو الثالث في تورُّط مصطفى شعبان في المخدرات بعد تفتيش شرطة الكمين للسيارة وعثورها على المخدرات، إلا أن الأمر لن يصل إلى المحكمة بل يتم معالجته بشكل سريع؛ نظرًا لأمانة المعلم المعهودة.

مواعيد مسلسل المعلم

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية وعشاق الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ مشاهدة مسلسل المعلم يوميًا على مدار شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 9:45 مساء، عبر شاشة قناة الحياة.