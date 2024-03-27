الصوم لمدة أكثر من 12 ساعة، يجعل الصائمين ما إن سمعوا صوت المؤذن يؤذن لصلاة لمغرب، يتناولون المياه الباردة، حيث إن نقص الماء في الجسم يؤدي إلى تأثر الخلايا والأنسجة سلبيا، لكن ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على المياه الباردة والمعدة فارغة؟

يؤدي الإفطار على المياه الباردة والمعدة الفارغة في رمضان، إلى عدة أعراض مرضية، مثل الصداع النصفي واضطرابات الجهاز الهضمي، وتقلص الأوعية الدموية، ويؤدي أيضًا إلى عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بشكل صحيح، وهو ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.

أضرار تناول المياه الباردة قبل الإفطار

وهناك عدة أعراض أخرى لتناول المياه الباردة قبل الإفطار، مثل الإصابة بالإسهال لأن الماء البارد يؤدي إلى نقص نسبة الصوديوم في الدم، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والقيء، وترسيخ الدهون في الدم.

خاطر تنتج عن تناول المياه الباردة على معدة فارغة

قالت الدكتور داليا مرسي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها مع «الوطن»، أن هناك عدة مخاطر تنتج عن تناول المياه الباردة والعصائر المثلجة، قبل الإفطار في شهر رمضان، حيث إنها تؤدي إلى حدوث تشنجات في عضلة المعدة، والشعور بالكسل، كما أنها مؤشر لارتفاع نسبة السكر في الدم، وحذرت من خطورة شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة قبل الإفطار، وتناول المياه الغازية أيضًا.

الإفطار على 3 تمرات

وتنصح الدكتور داليا مرسي بالإفطار على 3 تمرات، ثم تناول كوبين من الماء غير البارد، والتوجه لأداء صلاة المغرب والعودة لتناول وجبة الإفطار بطريقة طبيعية.