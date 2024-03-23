أستاذة بكلية الصيدلة تكشف أسرارا عن مياه زمزم تحت المجهر (فيديو)

كشفت الدكتورة أماني الشريف، الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، عن أسرار جديدة عن ماء زمزم تحت المجهر.

كشف رسائل الماء

وأوضحت الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «أسرار»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: أن هناك عالما يابانيا يدعو إيموتو استمر في كشف رسائل الماء واهتم بمعرفة تأثير الصلوات الدينية على الماء، وتصادف وجود طالب مسلم أعطي له عينات من ماء زمزم قائلا إنها ماء مباركة وعند إجراء التجربة وجد ما أدهشه.

خواص ماء زمزم

وتابعت: «والغريب أنه لم يستطع تحويل ماء زمزم إلى بلورات إلا بعد تخفيفها إلى 1000 ضعف.. ووجد أن أي ماء يضاف إلى ماء زمزم يأخذ خواصه، وتبين أن البلورات المتكونة عبارة عن بلورتين متماثلتين ملتصقتين، وفسر له الطالب المسلم ذلك بأن اسم الماء يتكون من مقطعين متماثلين».

وأوضحت أنه لم يكتف بماء زمزم بل عرض الماء العادي لصورة الكعبة، ولآيات من القرآن الكريم، ثم لكلمة بسم الله التي أمرنا الله أن نذكرها على ما نأكل، إذ أنه وهكذا كلما كان مصدر المياه على الفطرة، كلما كان محملا بوعي وطاقة الحياة، وكلما لوثه الإنسان أصبح فاقدًا لها، وأثبت إيموتو تغير الماء بعد تعرضه لتلاواة وعبارات الشكر.

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