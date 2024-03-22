حيلتان لتنظيف الأنتريه بدون مياه.. «هيرجع جديد بأقل مجهود»

غسل الأنتريه بالماء ومنتجات التنظيف من الأمور الشاقة على معظم ربات البيوت إذ يعد غسله بالماء مانع للجلوس عليه لفترات طويلة،وخاصًة إذا كان مبطنا بمادة تمتص الكثير من المياه بداخلها، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة التقليدية في التنظيف قد تفقد الأنتريه رونقه مع الوقت، أوتقصر من عمره الافتراضي، أو تصيبه بالبهتان وتغير اللون، وعلى هذا ترغب العديد من ربات البيوت في حل منقذ لمشكلة تنظيفه بالماء.

نوضح طرق تنظيف الأنتريه بدون ماء، مع الحفاظ عليه بمظهر جديد ونظيف لعدة سنوات، وذلك وفقًا لما ورد عبر موقع «Hellamaid».

المكنسة الكهربائية

تعد المكنسة الكهربائية حل سحري في تنظيف الأنتريه باستمرار دون أن تترك تأثير سلبي على لونه أو تعرض خامته للتلف، ويفضل أن يستخدم في تنظيفه القطعة المخصصة له مع ملحقات المكنسة؛ إذ تستهدف كل الأوساخ والأتربة في جميع الخانات الدقيقة، كما تعمل على إضافة لمعة للأقمشة.

محلول تنظيف الأوساخ والبقع

يمكنك إعداد المحلول بطريقة بسيطة للغاية، ويتم استخدامه بواسطة زجاجة الرزاز«الرشاشة»، مع المسح على الأنتريه بقطعة من القماش الجافة النظيفة، وتترك لبضع دقائق في الهواء الطلق ومن ثم يعاد استخدامها.

مكونات المحلول

كوب من الخل الأبيض.

معلقة كبيرة من صابون الأطباق المعتدل.

معلقة كبيرة من صودا الخبز «الكربوناتو».

يعتبر المحلول في تلك الحالة مركزا للغاية، ويمكنك تخفيفه أو تقليل كمية المكونات.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات معًا حتى تذوب صودا الخبز تمامًا، ومن ثم يضاف المحلول إلى زجاجة الرزاز، حتى يسهل استخدامه على الأريكة دون تعريضها للابتلال.

حتى تتخلصي من الروائح الكريهة في الأنتريه يمكنك رش صودا الخبز عليه بكميات وفيرة، وتركه لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تنظف بالمكنسة الكهربائية، وبعد ذلك يضاف محلول التنظيف.

أخطاء تجنبي الوقوع بها عند التنظيف