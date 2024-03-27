9 قرارات من وكيل وزارة التموين في البحيرة.. بينها تشكيل وحدة لتلقي الشكاوى

أصدر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين محمد عبد العال مدير لمديرية تموين البحيرة، وعقب ذلك القرار أصدر وكيل الوزارة التوجيهات التالية:

توجيهات وكيل وزارة التموين في البحيرة

- زيادة الدور الرقابي بالشارع وذلك للقضاء على السوق السوداء والاحتكار للسلع.

- الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.

-إنشاء وحدة رصد لحل كافة الشكاوى المواطنين على الفور.

- العمل على إقامة المعارض الدائمة بدائرة المحافظة .

- دعم كافة القرى بالسيارات المتنقلة بالسلع الغذائية المخفضة.

- تكثيف الحملات و تشديد الرقابة على المخابز البلدية لتوفير رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة مطابق للمواصفات القانونية.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين في البحيرة

أوضح وكيل وزارة التموين في البحيرة أن هناك أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية البحيرة، لتلقى شكاوى المواطنين حول الأسعار تأتي على النحو التالي:

فاكس رقم (0453216574)

رقم (0453216573)