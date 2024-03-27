سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية.. عيار 21 بكم؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-3-2024، في بداية التعاملات المسائية بمحال الصاغة، حالة الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين، ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين بشكل لحظي للتعرف على مستجدات أسعاره.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال تلك السطور، أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، حسب التحديث الأخير الذي كشفته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 3537 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 3095 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية، 2652 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات المسائية 24760 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.