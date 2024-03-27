تراجع جديد لأسعار الذهب الآن في الصاغة.. «اعرف انخفض كام»

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيها، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3080 جنيها مقارنة بـ3105 جنيهات عقب تراجعه، ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3520 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2640 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2053 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و640 جنيها.