مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. العترة يحاول تزوير نتيجته في الامتحان

بدأت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بتجمع عائلة مربوحة لتناول الغداء على السفرة في الدوار.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وفور الانتهاء من وضع الطعام علي السفرة تهجم عائلة مربوحة على الأكل، ولم يأكل أولاد الكبير ومربوحة، لكن استطاع العترة أن يحصل على قطعه بانيه، أخذها منه شقيقه جوني، بعدما هدده بأن يخبر والده بأنه رسب في الامتحان، ويذهب العترة للجلوس بمفرده في غرفته، وتدخل له ابنة عمة مربوحة، ويحكي لها سبب حزنه، لتقترح عليه سرقة «لاب توب» المدرس ويقوم بتغيير النتيجة، ويبدأ العترة في التفكير في تنفيذ الاقتراح.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، محمد سلام، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح وعبد الرحمن حسن.