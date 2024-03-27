مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. هل يتحمل أحمد مكي عائلة مربوحة؟

يواصل الكبير خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، استضافت عائلة مربوحة في الدوار لمساعدتها خلال فترة كسر قدمها.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 8 استعانت مربوحة بعائلتها لخدمتها في الدوار في أثناء فترة كسر قدمها لأنها تتحرك بصعوبة، واتصلت مربوحة بابنة عمتها والتي تجسدها دنيا سامي ضيفة شرف الحلقة 16؛ لتأتي إلى دوار الكبير بصحبة والدها والدتها وأشقائها؛ ليصدم الكبير من هجومهم عليه في الدوار دون خجل، وعندما أعلن غضبه، طلبت مربوحة منه أن يتحملهم فترة تعبها فقط.

كسر قدم مربوحة

وفي بداية الحلقة 16 سقطت مربوحة في أثناء تحضيرها الفطار للكبير وأبنائه من على درجة سلم، وتكسر قدمها ويعالجها دكتور ربيع بأسلوب حديث، بالجبيرة الأسمنتية، مؤكدا أن هذه أحدث صيحات الطب في علاج الكسور؛ لتجد مربوحة صعوبة في الحركة وتستعين بعائلتها لمساعدتها في الدوار.