أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب عن مركز الرياض بكفر الشيخ غدا.. 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مركز ومدينة الرياض، غداً الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً ولمدة 8 ساعات.

تفاصيل قطع مياه الشرب في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز ومدينة الرياض «المثلث - البرية - الحصفة - أبو مصطفى - الرغامة - الضبعة - الرصيف - الثابت»، وتوابعهم، وذلك لإجراء أعمال تطهير وتنقية الحشائش بترعة ذيل القاصد، مما يؤدي إلى توقف «محطة مياه الحاج علي»، «ومحطة مياه الرياض»، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.