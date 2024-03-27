حنان مفيد فوزي: تعرضت للإجهاض في توأم.. أصعب اختبار بالحياة

قالت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، إنها تزوجت في عمر 19 عامًا وولدت ابنها شريف حليم، ثم حاولت كثيراً لمدة 16 عاما لكن ربنا لم يكتب لها بالابن الثاني.

حنان مفيد فوزي تعرضت لأصعب اختبار في حياتها

وأضافت «خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «أكيد ربنا اللي أعطى العلم للأطباء، مش هيعترض بما يمسمى بالتلقيح المجهري، فعلا جربت وكنت حامل في توأم، نجحت العملية وفضلت حامل 3 شهور، أول طفل نزل، وفضل الثاني حتى الشهر الخامس».

تابعت الكاتبة الصحفية، أنها عندما كانت تذهب حتى ترى السونار كانت ترى طفلها يأخذ وضع السجود، فقالت للدكتور الخاص بها أنها ستسمي هذا الولد باسم ساجد، لأنها شعرت أن هذا الطفل ساجد يدعو لها: «في الشهر الخامس لقيت الرحم اتفتح والمشيمة اتفتحت ونزلت المياه المحيطة بالطفل، تعرضت لأصعب اختبار في حياتي، ولكن مات الطفل الثاني، وهنا كلمت ربنا قبل ما أدخل أوضة العمليات».