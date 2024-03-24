إيهاب فهمي لـ«كلم ربنا»: تلقيت خبر مرض والدتي وأصريت على إتمام التصوير

أكد الفنان إيهاب فهمي، أنه كان يصور أحد الأعمال الدرامية مع المخرج محمد فاضل، وجرى التواصل معه، وإخباره بأن والدته في طريقها إلى المستشفى، وفي حالة انهيار كامل وغيبوبة، مشددا على أنه رغم ذلك كان مصرًا على تصوير المشهد وظهر فيه بشكل مميز جدا.

إشادة الجميع بإيهاب فهمي

وأوضح «فهمي»، خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنه بعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد حاز على إشادة الجميع في العمل، كما أن مخرج العمل حياه على الإحساس الصادر منه، مشددا على أنه أخبره بأنه تلقى خبر مرض والدته ونقلها للمستشفى، وكان مخرج العمل يعرف التفاصيل كافة الخاصة بمرض والدته.