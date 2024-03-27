آيتن عامر: الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال مش محترمة

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: «الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن».

الخلافات بينها وطليقها

وتحدثت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ».

مواقع تنقل أخبارا خاطئة

وتابعت الفنانة: «بعض المواقع الكبيرة تنشر أخطاءً خاطئة، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح وأحيانا تفبرك المواقع عناوين للحصول على قراءات كثيرة».