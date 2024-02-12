علاء مرسي لـ«الوطن» بعد تماثله للشفاء: المرض مِحنة تظهر معادن الناس

طمأن الفنان علاء مرسي جمهوره على حالته الصحية، بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة، دخل على أثرها أحد المستشفيات، وأجرى منظار قولون للاطمئنان على صحته.

الحالة الصحية لـ علاء مرسي

وقال مرسي، لـ«الوطن»: «الحمد والشكر لله تحسنت حالتي الصحية بشكل كبير، فقد مررت بأزمة صحية شديدة بسبب مشكلة في القولون، ولكن المرض مِحنة تظهر معادن الناس، وأنني فوجئت بحب الجمهور لي».

وأضاف علاء مرسي، «حب الجمهور نعمة كبيرة لا تعوض، وأتماثل حالياً للشفاء، من أجل العودة لتصوير مسلسل رمضان 2024».

علاء مرسي والسباق الرمضاني

وفي سياق آخر، يشارك علاء مرسي في السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل «عتبات البهجة»، التي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، وتدور أحداث المسلسل حول أحد الجدود، وعلاقته بأحفاده.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وعنبة، وسيد رجب، وسما إبراهيم، وجيهان الشماشرجي، وصلاح عبدالله، ودنيا ماهر، وحنان يوسف، وغيرهم.