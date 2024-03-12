علاء مرسي عن جراحة إزالة الورم: كلمت ربنا ورأيت الرسول وأبو بكر الصديق

تحدث الفنان علاء مرسي، عن أول جراحة خضع لها بسبب إصابته بمرض السرطان، موضحًا: «بمجرد ما أخدت حقنة التخدير رحت لعالم آخر، عالم ليس له حدود ووصف».

وأضاف مرسي، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «كلم ربنا»، عبر راديو «9090»: «وجدت الراحة والاستمتاع في هذا العالم، كنت مستلذا بالنوم، فظهر هنا عقلي الباطن».

علاء مرسي: شوفت الرسول والصحابة

وتطرق الفنان علاء مرسي إلى الفترة التي خضع فيها للجراحة: «في هذا العالم وفي عقلي الباطن رأيت كل ما أترجاه، أي فكرة من جزء فبصرك اليوم حديد، وشفت أرواح حلوة وشفت سيدنا رسول الله، مكنتش قادر أوصفه، وشفت أبو بكر الصديق ووالدتي فقد كنت مرتبطا بعنف بها، هي أكثر من شاهدت بملامح واضحة، فقد كانت خائفة عليّ ومبتسمة، وشفت أصحاب لي توفوا، كانت حياة عجيبة، ثم فجأة قال لي أحد حمد الله على السلامة».

علاء مرسي يروي تفاصيل ما حدث له أثناء العملية

وواصل: «لما خرجوني من الإفاقة لم يستطيعوا دفعوا من الأسانسير ثم الذهاب بي إلى الغرفة، لأن العائل اللي بيحطوني عليه وقف على باب الإفاقة وناس كتير تجمعت حولي وكانوا يرددون آمين».

وتابع الفنان: «قيل لي إنني كنت أدعي الله لجميع أصحابي وطلبت المغفرة لمن كل أساء إليّ وطلبت السماح من كل ما أسأت إليه بقصد أو دون قصد، ودعيت الله سبحانه وتعالى وقلت له أنا أحبك وأنت تحبني وأنا مقصر وعاصي وأنت ساترني ومعنديش حد غيرك، ولما فقت خالص حسيت إني مرتاح وإن ربنا كان معانا».