مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. فروحة تقع في غرام جوني

عاد جوني في الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد غياب، إلى دوار الكبير ليجد عائلة مربوحة منتشرة في الدوار.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

ويدخل جوني الدوار ليجد قدم مربوحة مكسورة، وتخبره أن فروحة ابنة عمتها جاءت لمساعدتها، وتحاول إقناعه بزواجها لأن الحب يأتي بعد الزواج، ويرفض جوني بشدة، ليفاجأ بفروحة في غرفته تعرض عليه تنظيفها بعد وجود أشقائها بداخلها وتحاول لفت نظر جوني لها.

وفي مشهد آخر يجمع فروحة ومربوحة في حديقة الدوار تخبرها أنها تريد الزواج من جوني وتعيش معها في الدوار، وتؤيد مربوحة الفكرة.

سبب كسر قدم مربوحة

وفي الحلقة السابقة، سقطت مربوحة من سلم الدوار لتنكسر قدمها ويعالجها دكتور ربيع بـ«أسلوب الطب الحديث» وهو الأسمنت بدل الجبس، وتضطر مربوحة أن تلجأ لابنة عمتها فروحة لمساعدتها في المنزل.