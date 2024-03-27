مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. مربوحة تشك في أحمد مكي

بدأت مربوحة خلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، الشك في زوجها «الكبير» بعد تحذيرات ابنة عمتها فروحة لها.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، حذَّرت فروحة ابنة عمة مربوحة لها من خيانة «الكبير» لها بعد معرفة عدم إنجابهما حتى الآن، وحكت قصة صديقة لها كان زوجها يضع لها في الموز دواء لمنع إنجابها، وتبدأ مربوحة تشك بعد دخول الكبير عليها بموز، وأصر على أن تأكل الموز لأن فيه بوتاسيوم.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8

وتم عرض الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تُعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تُعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».