ارتفاع مؤشر الدولار مقتربا من أعلى مستوياته في 6 أسابيع

ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 104.4 نقطة يوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، حيث يتطلع المستثمرون إلى أحدث تقرير لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كما تم دعم العملة الأمريكية من خلال الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تظل أعلى لفترة أطول حتى مع بدء الاقتصادات الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة، مما دفع التجار إلى البحث عن وضع الملاذ والملاذ من الدولار.

مؤشر الدولار عالميا

في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي السويسري بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي، مشيرًا إلى قوة الفرنك. كما توقف بنك إنجلترا أيضًا عن الحذر، حيث أصبح الآن اثنان من المسؤولين الذين صوتوا سابقًا لصالح رفع الفائدة يؤيدون القرار.

وفي الوقت نفسه، تحول بنك اليابان ضد أسعار الفائدة السلبية وأنهى ضوابط منحنى العائد، ولكن من المتوقع أن يظل متكيفًا في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الاثنين إن البنك المركزي بحاجة إلى المضي قدمًا بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0955 أو 0.09٪ إلى 104.3885 نقطة يوم الأربعاء 27 مارس من 104.2930 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 103.80 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 104.11 نقطة خلال 12 شهرًا.